США оценили свои возможности противостоять России в ядерной войне

США пессимистично оценивают свои возможности противостоять России, Китаю и КНДР в ядерной войне. Об этом сообщает The Economist.

«Судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных чиновников, ответ на вопрос (Как долго США смогут противостоять России, КНР и КНДР) звучит так: «Вероятно, совсем недолго», — отмечает издание.

Обозреватель описывает подобную ситуацию как «кошмар» для США. В материале утверждается, что на фоне этих опасений администрация Байдена начала подготовку к расширению развернутых ядерных сил Соединенных Штатов. Наращивание, возможно, начнется в 2026 году, когда истечет срок действия договора СНВ-III между США и Российской Федерацией.

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До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США в настоящее время не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил.

Ранее Путин прокомментировал рассуждения Запада о стратегическом поражении РФ.