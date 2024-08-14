Запад будет принуждать Киев к миру и началу переговоров с Москвой вне зависимости от итогов президентских выборов в США и возможной победы на них кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT). Газета.Ru

«Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью переговоров о прекращении войны, особенно — но не только — если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в ноябре», — отмечается в материале. Ura.Ru

При этом автор подчеркивает, что характер мирных переговоров и предмет их обсуждения до сих пор остается неясным и многие страны Европы возмущает вариант Трампа по урегулированию конфликта. Однако, как сообщает один из источников среди европейских чиновников, страны Европы не имеют ясных вариантов наращивания военной помощи Киеву. Этот факт может также подтолкнуть к началу мирного процесса. Lenta.ru