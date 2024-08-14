СМИ описали «трагедию» Харрис в случае победы на выборах

В случае победы на президентских выборах в США представитель Демократической партии Камала Харрис станет заложницей экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Такую точку зрения высказал редактор издания American Conservative Коллин Пруэтт.

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По мнению автора, решение действующего главы государства Джо Байдена выйти из президентской гонки было принято под влиянием бывших партийных сил, парламентских элит и спонсоров, где не последнюю роль сыграла Нэнси Пелоси.

Как пишет Пруэтт, Пелоси фактически «свела президента до уровня ставленника законодательной власти» и привела свою «наследницу» Камалу Харрис. Экс-спикер палаты представителей фактически изменила конституцию Соединенных Штатов, утверждает журналист.

Таким образом, считает автор, Харрис станет заложницей решений спонсоров, глав департаментов и руководства конгресса и будет со стороны наблюдать за происходящими кризисными процессами.

«В этом и есть трагедия Камалы Харрис», — подчеркнул Пруэтт.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.