Посол РФ в Лондоне оценил слова Зеленского о переговорах

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что слова Владимир Зеленского о переговорах нельзя воспринимать всерьез, так как они не подкреплены действиями. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина может начать переговоры с Россией без решения территориального вопроса. Также он заявлял, что любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может решаться властями единолично. Он допустил, что в стране могут провести референдум по этому вопросу, если этого захочет народ.

Зеленский отмечал, что ему самому идея референдума не нравится. В то же время он подчеркивал, что вооруженная борьба за территории «стоит времени и человеческих жизней». Он заявил, что верит в решение территориальных вопросов дипломатическим путем.

«Какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать. Тем более, с учетом его непроясненного статуса», - так Келин прокомментировал слова Зеленского.

Посол добавил, что Украина не продемонстрировала никаких шагов, подтверждающих весомость слов Зеленского. Также Келин указал, что в руководстве Британии тема мирных переговоров с Россией находится «не в фаворе».