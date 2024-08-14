Правоохранительные органы Германии выдали первый ордер на арест подозреваемого по делу о подрывах «Северных потоков», сообщает Tagesspiegel. Ордер был выдан через почти два года после атак на трубопровод.

По данным нескольких немецких газет, власти планируют арестовать гражданина Украины, который «еще совсем недавно» находился в Польше. По предварительной информации, сейчас он находится в бегах.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования. Дания и Швеция уже прекратили разбирательства.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач.

Согласно исследованию Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung, в немецком уголовном деле сейчас трое фигурантов, двое мужчин и одна женщина, все они - граждане Украины. По версии СМИ, это водолазы, заложившие взрывные устройства.