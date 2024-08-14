Россия избежит конфликта с Европой, если покажет, что ее нельзя победить, заявил вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва должна быть сильной.

Конфликта можно избежать, если Россия будет достаточно сильной, чтобы каждому было ясно, что ее нельзя победить, — подчеркнул сербский премьер.

Ранее Вулин отмечал, что Европа скатывается к конфликту с РФ, который ничем не спровоцирован. По его словам, Москва не угрожает европейским странам.

В конце июля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к вооруженному конфликту с Россией намного быстрее, чем думают многие на Востоке, в Москве и Белграде. При этом, по его словам, к прямому столкновению в данный момент никто пока не готов.

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В это же время стало известно, что Министерство иностранных дел России рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений с западными странами. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснил, что Москва может пойти на такой шаг на фоне последовательных антироссийских действий самого Запада. Он также констатировал, что западные страны своими действиями против России шаг за шагом приближаются к точке невозврата, ответ Москвы в таком случае будет не менее болезненным.