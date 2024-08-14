В Турции заявили, что Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской области

Россия в самое ближайшее время вытеснит Вооруженные силы Украины из Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политического обозревателя из Турции Йигита Санера.

Он считает, что Киев сыграл в плохую игру, которая станет бумерангом. Последние действия Киева показали, что добиться мира будет непросто.

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Цель Украины в Курской области – «попытаться остаться там надолго, чтобы иметь козырь на переговорном столе, так как у украинской стороны нет никаких преимуществ», считает Санер. Он напомнил, что с начала операции в Курске ВСУ потеряли более 1400 солдат. При этом действия Киева могут быть попыткой втянуть НАТО в конфликт, потому, что у Украины уже ничего не осталось.