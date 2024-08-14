Пока вы спали: режим ЧС в Белгородской области и утечка на «Фукусиме-1»

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Гладков объявил о вводе режима ЧС регионального уровня в Белгородской области

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен на всей территории Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, в дальнейшем власти будут выходить на правительственную комиссию, чтобы объявить ЧС федерального уровня.

Губернатор указал, что обстановка в области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушены дома, раненые и погибшие мирные жители.

Кисида не будет выдвигаться на пост главы правящей партии

Японский премьер Фумио Кисида не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии, которые состоятся в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

После выборов главы ЛДП Кисида покинет свой пост. Решение действующий премьер принял на фоне падения рейтингов правительства до рекордных значений из-за скандалов, главным образом о нарушении правил финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП.

Он призвал своих соратников «взять на себя ответственность» за этот скандал.

Telegraph: Минобороны Британии ожидает серьезное сокращение бюджета

Минобороны Великобритании ожидает серьезное сокращение бюджета на модернизацию вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Госслужащим сказали, что бюджеты на науку и технологии, исследования и разработки могут быть урезаны примерно на 20% в нынешнем финансовом году, который продлится до апреля 2025 года. В результате рабочие места могут потерять сотни человек.

Это сделает вооруженные силы менее боеспособными и будет означать, что Великобритания станет менее безопасной и защищенной.

На втором энергоблоке "Фукусимы-1" произошла утечка радиоактивной воды

Утечка 25 тонн воды, загрязненной радиоактивными материалами, произошла на втором энергоблоке японской аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщает ТАСС.

Ее выявили после снижения уровня воды в резервуаре. 25 тонн воды по канализационным системам попали в подвальные помещения. Утечки наружу не зафиксировали.

К превышению предельной температуры топлива в 65 градусов Цельсия это не приведет. Позднее в здание второго энергоблока для более детального обследования внедрят робота.

Белый дом утверждает, что Украина якобы заранее не сообщила США о вылазке в РФ

Киев не предупредили Вашингтон об атаке на Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее спросили, предупреждала ли Украина США заранее о готовящейся атаке, помогают ли американские власти в этом нападении ВСУ. Жан-Пьер ответил отрицательно.