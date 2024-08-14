Военные учения России и Китая вызвали большое беспокойство в США

Военные учения России и Китая вызвали опасения в Вашингтоне, пишет The New York Times.

Как отмечается в публикации, растущее военное взаимодействие Москвы и Пекина «вызывает большие опасения в Вашингтоне».

Стратегическое партнёрство двух стран может создать противовес проамериканским блокам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметили в газете.

Ранее самолёты ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в районе Аляски.

Кроме того, в июле прошли учения двух стран «Морское взаимодействие — 2024».