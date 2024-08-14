На «Фукусиме» произошла утечка радиоактивной воды

В Японии на втором энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн воды, загрязненной радиоактивными материалами, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Она обнаружилась после снижения уровня воды в резервуаре, который используется для оценки количества воды в бассейне для охлаждения отработавшего ядерного топлива реактора. В самом бассейне уровень воды остается в нормальном состоянии.

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При обследовании здания реактора оказалось, что около 25 тонн воды по канализационным системам попали в подвальные помещения. Утечки наружу не произошло. Закачка воды в бассейн для охлаждения топлива приостановлена, однако к превышению предельной температуры топлива в 65 градусов Цельсия это не приведет. Позднее в здание второго энергоблока для более детального обследования внедрят робота.

Авария на японской АЭС случилась в 2011 году в результате мощного цунами. Стихия вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате в реакторах трех энергоблоков «Фукусимы-1» расплавилось ядерное топливо, которое прожгло защитные оболочки. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.