Эксперт допустил влияние выборов в США на внешнюю политику Японии

Правительство Японии должно будет корректировать свою внешнюю политику в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, в первую очередь по КНДР. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки.

"Я думаю, что в случае избрания Трампа у Японии будут значительные корректировки [во внешней политике]. Наиболее серьезные изменения произойдут по северокорейской проблеме. Если Трамп хочет продолжать свою работу по умиротворению Северной Кореи, японская политика должна серьезно измениться", - сказал эксперт.

Напротив, полагает он, "выборы не будут иметь большого влияния на внешнюю политику Японии", если победит вице-президент Камала Харрис. "У нее очень ограниченные достижения во внешней политике, и она не пойдет на радикальные шаги в сторону от существующей политики", - сказал Судзуки.

Комментируя решение нынешнего президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, эксперт высказал мнение, что из-за него "не возникнет вакуум" в японско-американском альянсе. О таком риске предупреждали некоторые японские СМИ, в том числе газета Nikkei.

"Я думаю, что он не будет обеспокоен результатами [будущих] выборов и он будет заинтересован в завершении своей работы. Так что я не думаю, что его решение как-либо повлияет на отношения Японии и США", - сказал эксперт.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все чаще звучать призывы к президенту отказаться от борьбы. Сойдя в итоге с дистанции, Байден поддержал в качестве своей сменщицы Харрис.

Официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост она, как ожидается, даст на съезде Демократической партии США в Чикаго (штат Иллинойс), который пройдет 19-22 августа.