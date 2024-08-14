Мексика осудила удары Израиля по сектору Газа

Мексиканские власти осуждают удары Израиля по гражданской инфраструктуре в секторе Газа и выступают с призывом к срочному прекращению боевых действий. Об этом говорится в сообщении МИД Мексики на странице ведомства в Х (ранее Twitter).

"Правительство Мексики сожалеет и осуждает продолжающиеся израильские операции против школ и другой важной инфраструктуры в секторе Газа. Эти нападения унесли жизни множества невинных гражданских лиц и полностью противоречат международному гуманитарному праву", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. "Необходимо срочное прекращение огня и начало переговоров по урегулированию конфликта", - добавили в МИД.

10 августа пресс-служба армии Израиля сообщила о нанесении точечного авиаудара по "оперативному центру управления [радикального движения] ХАМАС, размещенному внутри мечети в школьном комплексе "Эт-Табиин". По данным армии, по нему было выпущено три высокоточных снаряда, которыми был уничтожен 31 радикал из вооруженных формирований движений ХАМАС и "Исламский джихад". По данным службы гражданской обороны палестинского анклава, жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, в том числе 11 детей и 6 женщин.