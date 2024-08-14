В настоящее время настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только сейчас распространяется русофобия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Сербии Александра Вулина.

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По его словам, перед каждой мировой войной появляется некая фобия.

«Тогда это была сербофобия, перед Второй мировой – юдофобия, сейчас – русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема», — сказал он.

28 июля сербские власти торжественно отметили годовщину начала Первой мировой войны на речном военном корабле «Сава», из орудий которого были даны первые залпы в самом начале Первой мировой войны.