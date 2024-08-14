Президент Мексики отказался принять лидера Аргентины

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался принять президента Аргентины Хавьера Милея, который будет находиться в Мехико для встречи с предпринимателями и участия в Конференции консервативных политических действий.

"Нет, потому что я не согласен с его образом мышления и его образом жизни", - заявил на ежедневной пресс-конференции Лопес Обрадор, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли он принять Милея.

"Однако он [Милей] свободен [в своих действиях].

И правительство Мексики - это одно, а народ Мексики - это другое. Наш народ всегда был очень гостеприимным", - добавил президент.

Как сообщил официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни, Милей будет находиться в Мексике с 23 по 24 августа. "Президент поедет для встречи с предпринимателями и воспользуется случаем, чтобы принять участие в Конференции консервативных политических действий в Мехико", - сказал он на пресс-конференции. Адорни не уточнил, будут ли в графике Милея другие встречи.

Аргентинский лидер неоднократно подвергался критике со стороны оппозиции за свои частые поездки за границу, большинство из которых не являлись государственными визитами. В общей сложности Милей за 8 месяцев работы совершил 13 зарубежных поездок. Президент, позиционирующий себя либертарианцем и анархо-капиталистом, неоднократно называл приоритетными партнерами Аргентины страны Запада, особенно США и Израиль.