$92.66+2.71100.56+3.87
Почта

Иран воздержится от удара по Израилю в случае перемирия в Газе

Соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямого удара по Израилю на фоне убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Рейтер».

Названа причина, по которой Иран воздержится от удара по Израилю
© РИА Новости

Как заявили иранские чиновники, Иран вместе с союзниками, такими как ливанское движение «Хезболлах», предпримет прямую атаку, если переговоры в Газе провалятся. Также это случится, если Тегеран почувствует, что Израиль затягивает их.

В настоящее время неизвестно, как долго Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем отреагировать.