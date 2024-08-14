Названа причина, по которой Иран воздержится от удара по Израилю

Соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямого удара по Израилю на фоне убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Рейтер».

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Как заявили иранские чиновники, Иран вместе с союзниками, такими как ливанское движение «Хезболлах», предпримет прямую атаку, если переговоры в Газе провалятся. Также это случится, если Тегеран почувствует, что Израиль затягивает их.

В настоящее время неизвестно, как долго Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем отреагировать.