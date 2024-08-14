Более 25 миллионов человек послушали интервью Трампа Маску полностью

Более 25 млн пользователей соцсети Х послушали интервью экс-президента и кандидата на высший государственный пост в США от Республиканской партии Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные предвыборного штаба политика.

Там указали, что успех Трампа «беспрецедентен», а просмотры интервью кандидата в президенты не имеют исторических аналогов.

Экс-президент дал интервью бизнесмену 12 августа. Из-за технических проблем оно началось с часовой задержкой и продолжалось более двух часов. По данным телеканала CNN, Трамп сделал более 20 заявлений, содержащих неправду – «многие из них были разоблачены ранее».

По данным штаба, разговор слушали около 1,5 миллиона человек, а сумма пожертвований, собранная за время стрима, превысила 1 миллион долларов. По данным Маска, общее число просмотров интервью и его обсуждений на других аккаунтах превысило 1 миллиард.