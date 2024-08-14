Киев не предупредил администрацию США об атаке на Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее спросили, предупреждали ли украинские власти Вашингтон заранее о готовящемся вторжении, помогают ли США в этом нападении Вооруженным силам Украины.

«Нет, абсолютно нет», — заявила она.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. О своих военных операциях должна говорить Украина. Наша политика в этом вопросе не изменилась. Мы собираемся продолжать делать то же самое, что и последние два с лишним года, — продолжать оказывать Украине помощь, которая ей необходима для защиты от агрессии со стороны России», — указала официальный представитель американской администрации.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что разработкой операции ВСУ в Курской области руководил генералитет США, было задействовано множество иностранных наемников.

До этого пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер отметил, что украинские власти не предупреждали администрацию США об атаке.