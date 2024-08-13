Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Президент США Джо Байден рассказал, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пул Белого дома.

По данным агентства, в первые дни как Байден, так и другие официальные лица США отказывались подробно комментировать атаку ВСУ на Курскую область, предпочитали уклончивые формулировки.

Президент уточнил, что ему передают информацию об обстановке в российском регионе «каждые четыре-пять часов». Он добавил, что происходящее создает «настоящую дилемму».

Стубб прокомментировал атаку украинских военных на Курскую область

Белый дом и Госдеп, в свою очередь, проигнорировали запросы с просьбой прокомментировать появившуюся накануне информацию американских СМИ, согласно которой власти США «благословили» Владимира Зеленского на нападение на приграничный регион, отметили журналисты.