Стубб прокомментировал атаку украинских военных на Курскую область
Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом пишет сайт Yle.
Он назвал действия украинских войск абсолютно легитимными: таким образом Киев якобы осуществляет свое право по «защите территории».
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«Украина имеет полное право атаковать Курскую область, когда Россия постоянно бомбит Киев», — добавил он.
Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено, однако бои продолжаются по сей день.