Bloomberg: Киев разработал несколько вариантов атаки на Курскую область
Украина рассматривала несколько вариантов атаки на Курскую область, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Подразделения ряда бригад ВСУ перешли госграницу России во вторник, 6 августа. Им удалось захватить свыше 20 населенных пунктов. Российские войска остановили противника и начали его постепенное вытеснение из приграничного региона.
Собеседник агентства пояснил, что идея с прорывом госграницы РФ обсуждалась длительное время перед операцией.
По данным источника, связанного с западной разведкой, Киев не делился с партнерами информацией о предстоящей атаке до тех пор, пока она не началась. По его словам, союзники Украины «не возражают против вторжения», но считают маловероятным, что украинским войскам удастся удержать российскую территорию.
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В НАТО заметили, в свою очередь, что отвлечение опытных украинских военных от боевых действий, когда «российские войска приближаются к стратегическим позициям», может сделать ВСУ более уязвимыми.