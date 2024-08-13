В Пентагоне рассказали, когда Иран может атаковать Израиль

Министерство обороны США полагает, что Иран может уже на этой неделе устроить нападение на Израиль в ответ на убийство председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

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"Конечно, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли иранские удары по Израилю начаться уже в ближайшие дни.

"В конечном итоге я не собираюсь спекулировать или пытаться угадать, когда они могут напасть, но хочу сказать, что мы должны отнестись к этому серьезно. Поэтому мы будем готовы, и мы уже готовы", - добавил представитель военного ведомства.

Райдер ушел от прямого ответа на вопрос, при каких обстоятельствах американские силы на Ближнем Востоке теоретически могут нанести удар по Ирану.

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"Мы сосредоточены на деэскалации ситуации. Мы разместили дополнительные силы и средства в регионе, как я уже сказал, чтобы защитить наши войска и поддержать оборону Израиля", - сказал он.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.