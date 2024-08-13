Блинкен отложил визит на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит на Ближний Восток из-за напряженности в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента портала Axios Барака Равида.

Как уточнил Равид, поездку перенесли «из-за неопределенности ситуации» в регионе, хотя США и не ожидают, что иранская атака на Израиль начнется именно 13 августа. Новая дата визита Блинкена не уточняется.

Напомним, что изначально Блинкен планировал посетить Ближний Восток 13 августа. Во время своей поездки госсекретарь должен был приехать в Катар, Египет и Израиль, чтобы обсудить возможное прекращении огня в секторе Газа.

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Ранее Блинкен заявил, что атаки на Ближнем Востоке могут привести к непредсказуемым последствиям.