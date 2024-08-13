В Германии назвали способ потратить деньги США для Украины

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, предложил США способ потратить деньги для Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

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Дотком привел слова экс-президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что правительство страны потратило 250 миллиардов долларов на Украину «и ему нечем похвастаться». Бизнесмен назвал способ потратить эти средства и призвал направить их на решение проблемы жилья в США.