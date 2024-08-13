Боррель поддержал атаку ВСУ на Курскую область

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает атаку ВСУ на Курскую область. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Борреля, он высказал свою поддержку действиям Украины во время разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Он также добавил, что российским силам «не удалось сломить сопротивление» украинского народа, и теперь ВСУ вынуждают российскую сторону отступить на собственную территорию.

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«Обсудили с Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и контрнаступление на Курской дуге. Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбе народа Украины», — написал Боррель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что страны Евросоюза и США «благословили» Украину на атаку по Курской области.