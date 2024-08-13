Таубер заявила, что не собиралась покидать Молдавию

Один из лидеров блока «Победа» Марина Таубер, которой запретили выезжать из страны, заверила, что не собиралась покидать республику. Соответствующее заявление она сделала у себя в Telegram-канале.

Ранее Буюканский суд Кишинева запретил Таубер выезжать из Молдавии в течение 60 суток в связи с запросом антикоррупционной прокуратуры. Решение вынесла председательствующий судья Лилиана Кушка. При этом сама Таубер считает, что на нее оказала давление президент республики Майя Санду. Политик намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате.

«Говорила не раз, повторю снова: покидать родную Молдову я никогда не планировала, кроме как в рабочие командировки или личные поездки. Часто летаю в Россию и никогда это не скрываю. Но власть не упускает возможности психологически давить на нас — на меня, на нашего лидера Илана Шора, моих коллег по политическому блоку "Победа". Поэтому нас преследуют, заводят фиктивные дела, учреждают ограничительные меры», — написала Таубер.

По ее словам, запретом выезжать ей из страны суд, действующий по указанию властей, перешел все «грани и красные линии».