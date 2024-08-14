Глава офиса Зеленского встретился с помощником госсекретаря США в Киеве

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном в Киеве. Об этом сообщается на сайте ОП.

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Отмечается, что дипломаты обсудили текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и Соединенными Штатами.

Кроме того, Ермак поблагодарил американского президента Джо Байдена и его администрацию, а также обе палаты и партии Конгресса за помощь Украине.

О'Брайен прибыл в украинскую столицу 13 августа. Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что его визит в Киев является сильным сигналом о том, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину.

10 августа представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на $125 млн.