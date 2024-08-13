В США не признали свою причастность к атаке ВСУ на Курскую область

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель отказался признавать причастность США к атаке ВСУ на Курскую область. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее американские СМИ сообщали, что Украина получила «благословение» Вашингтона и Евросоюза на атаку на Курскую область. Аналогичное заявление сделал председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников.

Несмотря на это, Патель заявил, что США «не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске».

Его слова совпадают с версией Пентагона, где до этого отмечали, что Украина не сообщала заранее США об атаке на Курскую область.