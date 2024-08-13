Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область

Байден не стал комментировать атаку ВСУ на Курскую область
Президент США Джо Байден заявил, что предпочел бы не комментировать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
"Я бы предпочел не комментировать это публично", - ответил на вопрос журналиста американский лидер. Его слова привел пресс-пул Белого дома.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек.
Зеленский впервые признал причастность ВСУ к атакам в Курской области
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.