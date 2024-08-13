Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область

Президент США Джо Байден заявил, что предпочел бы не комментировать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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"Я бы предпочел не комментировать это публично", - ответил на вопрос журналиста американский лидер. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек.

Зеленский впервые признал причастность ВСУ к атакам в Курской области

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.