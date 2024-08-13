Пользователи социальной сети X раскритиковали Владимира Зеленского за слова о боях в Курской области. Их мнение по этому поводу собрало «РИА Новости».

Ранее Зеленский написал, что постоянно получает доклады от главкома ВСУ Александра Сырского о действиях украинских военных в Курской области. По его словам, там идут «сложные бои».

«Следовательно, Киев будет разрушен и превращен в руины», — отреагировал на это пользователь с ником Renegade.

Nyehlane Mohlala, комментируя слова Зеленского, спросил у него, зачем он «бьет по гражданским». Другой пользователь с ником David Ravicher выразил уверенность, что «будь его воля, он бы наблюдал, как весь мир горит в огне за преступления Украины».

«В Курской области погибают много украинских и американских солдат. Почему я должен умирать ради этого маленького предателя Зеленского?» — вопросил Aka.

Напомним, что ВСУ совершили нападение на Курскую область утром 6 августа. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек, еще 121 человек, в том числе десять детей, получили ранения.