Бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что страны Запада терпят крах. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению бизнесмена, экономика США испытывает большие проблемы, а Россия «доминирует на Украине и в НАТО». Кроме того, он также считает, что Третья мировая война выглядит неизбежным событием.

«Система долга и печатания денег США рушится. Запад движется к экономической пустыне. Ближний Восток в огне. Россия доминирует на Украине и в НАТО. БРИКС кладет конец гегемонии США и фальшивому “порядку, основанному на правилах”. Марионетки США терпят неудачу повсюду. Геноцид, пропаганда, цензура и фальсифицированные выборы стали новой нормой. Человечество стоит перед лицом пропасти, поскольку Третья мировая война кажется неизбежной», — заявил он.

Ранее Дотком заявил, что у Зеленского «заканчивается время».