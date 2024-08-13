Профсоюз в США подал в суд на Трампа и Маска

Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности Америки (UAW) подал в суд на бывшего президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно версии профсоюза, во время недавнего интервью Трампа, которое он дал Маску, они нарушили трудовое законодательство, так как попытались угрозами заставить работников не участвовать в забастовках.

«Профсоюз UAW подал федеральные обвинения в нарушении трудового законодательства против дискредитированных миллиардеров Дональда Трампа и Илона Маска за их незаконные попытки угрожать и запугивать работников, которые отстаивают свои права, участвуя в согласованных действиях, таких как забастовки», — сообщили в профсоюзе.

Как уточнили в UAW, во время интервью они оба поддержали практику увольнения работников, которые участвуют в забастовках. При этом федеральное законодательство США запрещает увольнение за участие в забастовке, а также угрозы подобного рода.

Ранее интервью Трампа Маску собрало почти миллиард просмотров за три часа.