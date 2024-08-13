Президент Финляндии заявил об успешном сотрудничестве с КНР по Balticconnector

Сотрудничество с Китаем по расследованию повреждения газопровода Balticconnector было функциональным, оно продолжается. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-брифинга во время посещения Аландских островов.

"На официальном уровне мы с китайцами ведем диалог с самого начала, и я еженедельно получал информацию о том, на каком этапе находятся эти обсуждения. Расследование все еще продолжается. <…>С китайскими властями налажено хорошее взаимодействие и сотрудничество", - сказал Стубб.

12 августа источники гонконгской газеты South China Morning Post сообщили, что власти КНР признали случайное повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем Newnew Polar Bear.