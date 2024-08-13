Белоруссия обратилась в ООН и ОБСЕ из-за беспилотников Украины

Министерство иностранных дел Белоруссии обратило внимания председателя Совета Безопасности ООН на опасность провокаций Украины, чьи беспилотники были недавно сбиты над воздушным пространством Белоруссии. Газета.Ru

«В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета Безопасности ООН», — указано в пресс-релизе внешнеполитического ведомства. RT на русском

Там сообщили, что «озабоченность в отношении потенциала эскалации ситуации в регионе из-за агрессивных и непродуманных действий украинской стороны будет доведена до генерального секретаря ООН». Позиция Белоруссии в связи с нарушением украинскими беспилотниками границы будет опубликована в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. ТАСС