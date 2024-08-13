«Это страшно»: в США назвали пугающим состояние Байдена

Бывший член Конгресса США Даг Коллинз назвал состояние умственных способностей американского президента Джо Байдена пугающим. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News, передает «РЕН ТВ».

Ранее Байден, возвращаясь в Белый дом после недельного отпуска, по неизвестным причинам ушел в кусты. Коллинз, комментируя это, сказал, что такое поведение президента США «пугает».

«Люди над ним смеются, но на самом деле это страшно. Это же наш главнокомандующий. Он отвечает за нашу армию и за исполнительную власть. Мы сейчас увлечены президентской кампанией, поэтому немного позабыли про Байдена и предоставили его самому себе. Но у него проблемы», — добавил он.

При этом Коллинз допустил, что Байден просто забыл, где находится тропинка, сокращающая путь к Белому дому. Однако, по его мнению, произошедшее все равно пугает, поскольку именно такого потерявшегося президента США сейчас видит весь мир.