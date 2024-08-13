Экс-посол рассказал, могут ли США запретить американцам ездить в Россию

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Бывший посол США в РФ Джон Салливан заявил, что Белый дом не сможет запретить своим гражданам ездить в Россию. Об этом он рассказал в интервью журналу Foreign Policy.

По словам Салливана, подобный запрет был введен на поездки в Северную Корею, но в ситуации с Россией такая мера невозможна. Как объяснил посол, этому препятствует большое число граждан США с двойным гражданством. Кроме того, Россия остается сильно интегрированной с Западом, включая семейные узы.

«Практически невозможно наложить подобный запрет на Россию. Американцам не получится запретить ездить туда», — заявил он.

Ранее Салливан опубликовал мемуары, в которых рассказал о сложностях работы в России.