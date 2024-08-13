На Украине ответили на обвинения Белоруссии

МИД Украины считает нецелесообразным реагировать на обвинения со стороны Белоруссии в том, что украинские беспилотники залетали на территорию страны. Об нежелании Киева отвечать Минску заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Lenta.ru

«Не видим особой целесообразности реагировать на них (на заявления Белоруссии об украинских беспилотниках над территорией государства. – Прим. ред.)», — подчеркнул он. Газета.Ru

«Будем далее следить за действиями, заявлениями Белоруссии и будем соответствующим образом на них реагировать», — добавил Тихий. ТАСС