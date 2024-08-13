Нетаньяху прокомментировал сообщения о новых условиях по сделке с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления о том, что он выдвинул новые условия к сделке по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС ложными. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина.

Речь идет о сделке от 27 мая, которое включает в себя обмен заложниками между Израилем и ХАМАС и создание безопасного перехода через линию «Нецарим», которая разделяет сектор Газа на южную и северную части, для безоружных гражданских лиц.

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«Обвинения в том, что Нетаньяху добавил новые условия к предложению по сделке от 27 мая, является ложным. Его письмо от 27 июля не вводит дополнительных условий и, безусловно, не противоречит предложениям от 27 мая. Фактически, именно ХАМАС потребовало внесения 29 изменений к предложению от 27 мая, что Нетаньяху отказался сделать», — говорится в тексте заявления канцелярии главы израильского кабмина.

Там подчеркнули, что письмо премьер-министра включает только «разъяснения» к уже согласованным пунктам сделки, а не вводит новых условий по ней.