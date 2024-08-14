В Дании решили восстановить сгоревшее историческое здание биржи
Сгоревшее в марте историческое здание биржи в Копенгагене решили восстановить. Для этого власти Дании готовятся закупить 800 тысяч кирпичей и 800 сосен, сообщил генеральный директор Торговой палаты страны Брайан Миккельсен.
После того как Датское агентство по культуре утвердит архитектурные чертежи, проект реконструкции выставят на конкурс. Многие мастера уже представили свои предложения. Король Дании Фредерик заложит первый камень в фундамент. Это произойдет 26 сентября в честь 400-летия фондовой биржи. До пожара к этому дню планировалась завершить реконструкцию старого здания, а теперь дата ознаменует начало новой стройки.
"Планы по 400-летнему юбилею были грандиозные. Теперь мы используем этот повод, чтобы отметить начало стройки на следующие 400 лет", - пояснил Миккельсен в интервью изданию Ritzau.
По данным властей, реконструкция займет несколько лет.
Датская фондовая биржа не занимала здание в последние годы, однако там располагалась штаб-квартира Торговой палаты Дании. Биржу Берсен построили по приказу короля Кристиана IV в 1624 году. Архитектура и интерьер доказывали, что правитель обладал исключительным чутьем в строительстве. Именно поэтому, когда в марте 2024 года рушился шпиль здания, датчане переживали это как личную трагедию и потерю одного из символов королевства. "Катастрофой" произошедшее назвали и король Фредерик, и премьер-министр Метте Фредериксен, и простые граждане.