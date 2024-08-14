В Дании решили восстановить сгоревшее историческое здание биржи

Сгоревшее в марте историческое здание биржи в Копенгагене решили восстановить. Для этого власти Дании готовятся закупить 800 тысяч кирпичей и 800 сосен, сообщил генеральный директор Торговой палаты страны Брайан Миккельсен.

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После того как Датское агентство по культуре утвердит архитектурные чертежи, проект реконструкции выставят на конкурс. Многие мастера уже представили свои предложения. Король Дании Фредерик заложит первый камень в фундамент. Это произойдет 26 сентября в честь 400-летия фондовой биржи. До пожара к этому дню планировалась завершить реконструкцию старого здания, а теперь дата ознаменует начало новой стройки.

"Планы по 400-летнему юбилею были грандиозные. Теперь мы используем этот повод, чтобы отметить начало стройки на следующие 400 лет", - пояснил Миккельсен в интервью изданию Ritzau.

По данным властей, реконструкция займет несколько лет.

Датская фондовая биржа не занимала здание в последние годы, однако там располагалась штаб-квартира Торговой палаты Дании. Биржу Берсен построили по приказу короля Кристиана IV в 1624 году. Архитектура и интерьер доказывали, что правитель обладал исключительным чутьем в строительстве. Именно поэтому, когда в марте 2024 года рушился шпиль здания, датчане переживали это как личную трагедию и потерю одного из символов королевства. "Катастрофой" произошедшее назвали и король Фредерик, и премьер-министр Метте Фредериксен, и простые граждане.