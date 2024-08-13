Экс-посол США сделал заявление о политике Штатов в отношении России

У США заканчиваются рычаги давления на Россию и примером тому служит ситуация на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан.

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По его словам, если бы Вашингтон мог бы сделать что-то на Украине, что заставило бы Москву подчиниться его воле, то он бы уже это сделал. Салливан не знает, чем бы сейчас США могли угрожать РФ, поскольку уже воспользовались «множеством кнутов» из-за конфликта на Украине.

Ранее Салливан заявил, что Украина перешла «красную линию», когда напала на Курскую область. Он считает, что президент России Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько это возможно, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины с российских земель. Также он отметил, что Киев останется приоритетом для США независимо от исхода предстоящих президентских выборов.