Пока вы не уснули: обращение ООН к России и Путин о ситуации на Ближнем Востоке

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ООН обратилась с просьбой к России в связи с ситуацией в Курской области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит РФ предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель организации, комментируя атаку украинских войск на регион.

Читать новость полностью

Иран ответил на призывы Запада не бить по Израилю

Иран считает, что призывы стран Запада к сдержанности в отношении Израиля противоречат принципам международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

По его словам, совместное заявление ФРГ, Франции и Британии, в котором они призывают Тегеран не наносить удар по еврейскому государству лишено политической логики.

Читать новость полностью

Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Мартыновки Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в ежедневной сводке по ситуации в регионе, опубликованной в Telegram-канале.

Отмечается, что в течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» удалось пресечь попытки прорыва групп противника на бронетехнике вглубь территории РФ. Остановить противника удалось в районе населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

Читать новость полностью

Путин сделал заявление о происходящем на Ближнем Востоке

Россия не оставляет без внимания ситуацию на Ближнем Востоке, несмотря на спецоперацию на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с официальным визитом президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает РИА Новости.

По словам президента, Россия сегодня вынуждена отстаивать свои интересы, однако не проходит мимо событий в Палестине. Путин подчеркнул, что российская сторона поддерживает народ государства. Он напомнил о том, что Россия направила около 700 тонн грузов различного характера.

Читать новость полностью

Китайские банки испугались сотрудничества с Россией

Появляется все больше доказательств того, что китайские банки боятся наказания за сотрудничество с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, такая осторожность кредитных организаций КНР связана с расширением американских санкций. Между тем Россия уже столкнулась с дефицитом юаневой ликвидности. Российские компании вынуждены все чаще прибегать к юаневым свопам, которые прежде рассматривались как дорогостоящее последнее средство. Подчеркивается, что в последнем месяце лета средний дневной объем юаней, заимствованных посредством свопов, вырос до 20 миллиардов с 10 миллиардов в июне.

Читать новость полностью

Лидера группы «Коррозия металла» задержали

Лидер музыкальной группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий сообщил, что его задержала полиция в Новороссийске. Его слова приводит издание RTVI.

По словам Паука, он находится в больнице с сотрясением, а задержание было связано с деньгами.

Читать новость полностью

Стало известно, когда Тайвань может получить первые HIMARS

© U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun

Вашингтон может поставить Тайваню первые пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS уже в конце 2024 года. Об этом сообщает Taipei Times.

По данным издания, Тайвань заключил с США две сделки по покупке 29 РСЗО HIMARS в 2020 и 2022 годах. Первую их партию, в которую войдет 11 установок, Тайбэй может получить уже в конце 2024 года.

Читать новость полностью

Следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым

Следствие возбудило еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с блогером Аязом Шабутдиновым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Таганский суд.

«Возбуждено 22 эпизода мошенничества. На данный момент они не объединены с уголовным делом Шабутдинова», - сказал следователь в зале суда.

Читать новость полностью

В российский регион пришла настоящая зима

В Эвено-Бытантайском районе Якутии выпал снег. Люди делают фото этого природного явления и делятся ими в соцсетях.

Как сообщает контент-партнер "РГ" ИА "Улус.Медиа", на севере региона температура в середине августа упала ниже нуля, и на пастбища опустилась снежная пелена.

Читать новость полностью

Юрист назвал состав новой автомобильной аптечки

Изменения Минздрава РФ по составу автомобильной аптечки начнут действовать с 1 сентября, отметила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Читать новость полностью