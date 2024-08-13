Суд на Украине приговорил местного жителя к чтению Тараса Шевченко

Украинский суд вынес приговор жителю Сумской области, который выступал в поддержку специальной военной операции и политики президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на украинские СМИ.

По версии следователей, мужчина критиковал Украину и поддерживал Россию в беседах с односельчанами. На суде заявил, что делал это назло соседям, с которыми конфликтовал.

Суд приговорил мужчину к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком. Кроме того, его обязали читать сборник стихов украинского поэта Тараса Шевченко «Кобзарь».

Напомним, что в апреле суд в городе Луцк на северо-западе Украины признал женщину, администрировавшую канал местах выдачи повесток, виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил. Она получила 5 лет лишения свободы, но освободилась от отбывании при условии, что она не нарушит закон в испытательный срок.