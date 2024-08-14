Премьер Польши назвал «оборонительными» действия ВСУ в Курской области

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области носят «оборонительный характер», а Киев планирует «парализовать» Россию. Его слова приводит Polskie Radio.

Отвечая на вопрос об атаке ВСУ на российский регион, Туск заявил, что Киев имеет полное право вести конфликт так, «чтобы парализовать Россию».

«Действия Украины носят оборонительный характер», — считает польский премьер-министр.

Он также в очередной раз заверил, что Киев пользуется полной поддержкой Варшавы, и его страна намерена поддерживать Украину сколько потребуется.

Атаки на Курскую область начались утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, украинские военные предприняли попытку зайти вглубь региона, атаковав позиции Вооруженных сил России у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонном ведомстве рассказали, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Затем вечером, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях власти ввели режим контртеррористической операции.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — это попытка остановить наступление российской армии на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.