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Премьер Польши Туск: атака ВСУ на Курскую область носит оборонительный характер

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области носят «оборонительный характер», а Киев планирует «парализовать» Россию. Его слова приводит Polskie Radio.

Премьер Польши назвал «оборонительными» действия ВСУ в Курской области
© globallookpress.com

Отвечая на вопрос об атаке ВСУ на российский регион, Туск заявил, что Киев имеет полное право вести конфликт так, «чтобы парализовать Россию».

«Действия Украины носят оборонительный характер», — считает польский премьер-министр.

Он также в очередной раз заверил, что Киев пользуется полной поддержкой Варшавы, и его страна намерена поддерживать Украину сколько потребуется.

Атаки на Курскую область начались утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, украинские военные предприняли попытку зайти вглубь региона, атаковав позиции Вооруженных сил России у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонном ведомстве рассказали, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Затем вечером, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях власти ввели режим контртеррористической операции.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — это попытка остановить наступление российской армии на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

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