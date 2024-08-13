Рар: Прославление офицеров вермахта столкнет Германию с Россией

Нынешнее поколение немцев еще готово каяться за Холокост, в то время как память о Второй мировой войне в целом смывается. На Западе никто это не критикует. Более того, при содействии элит стран Восточной Европы пишется новый нарратив, который в будущем может столкнуть Германию и Россию. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. Ранее бундесвер решил чтить память бывших нацистов.

«Невооруженным взглядом видно, что элиты Германии начинают отходить от прежних священных постулатов политики. Нынешнее поколение немцев еще готово каяться за Холокост, в то время как память о Второй мировой войне смывается, уходит в прошлое. В остальной Европе никто это не критикует, во всяком случае открыто», – отметил германский политолог Александр Рар.

Более того, при содействии элит стран Восточной Европы пишется новый нарратив, который в будущем может столкнуть Германию и Россию, добавил он.

«Немецкие и восточноевропейские политики хотят поставить равенство между нацизмом в Германии и коммунизмом в России. Очевидно, что только спорами историков ситуация не ограничится. Впереди серьезные баталии», – прогнозирует Рар.

Напомним, минобороны Германии включило в список, посвященный воинской традиции страны, офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП. Они, по словам представителя ведомства Арне Коллаца, «участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого».

«Здесь мне важно подчеркнуть, что в указе о традициях речь идет не о военных достижениях. Тем не менее если вы хотите создать новую армию, то определенное мастерство в рамках лидерского поведения также играет роль», – сказал Коллац.

Представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на решение немецких властей. Она отметила, что в обновленный список вошли такие немецкие военные, как бригадный генерал Хайнц Карст, награжденный Железным крестом за участие в боевых действиях на Восточном фронте, и полковник Эрих Хартманн, один из летчиков Люфтваффе, на счету которого сотни сбитых советских самолетов.

Дипломат добавила, что подобное решение немецкого военного ведомства указывает на попытку реабилитации нацистского прошлого и вызывает серьезные опасения в связи с возможным возрождением неонацистских идей в Германии и других странах Европы.

«Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась», – подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека. В материале отмечается, что оба они служили гитлеровской Германии. До этого газета Bild обнародовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги». Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте.