Евросоюз раскритиковал Польшу за создание буферной зоны на границе с Белоруссией

Депутаты Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали власти Польши из-за создания буферной зоны на границе с Белоруссией. Об этом говорится в обращении депутатов, опубликованном на сайте парламента. Газета.Ru

«В июле прошлого года польский парламент принял закон, позволяющий пограничной полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь границу в так называемой «зоне смерти» — буферной зоне на польско–белорусской границе, куда не имеют доступа гуманитарные группы, наблюдатели за соблюдением прав человека и СМИ. Ситуация, по-видимому, усугубляется внутриполитической пропагандой, в которой мигранты рассматриваются как угроза национальной безопасности», — пишут авторы обращения. Lenta.ru

Они обвинили Варшаву в бесчеловечности и обратились к Боррелю с вопросом, какие меры он предпримет для прекращения нарушений прав человека. Российская газета