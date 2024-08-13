Бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров заявил, что экс-глава МВД Украины Арсен Аваков* может заменить Владимира Зеленского, так как США хотят подавить «определенные политические процессы» в стране жесткими методами. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что власти США недовольны Зеленским и обсуждают его замену на «более управляемого и менее коррумпированного» человека. По данным СВР, в Вашингтоне рассматривают кандидатуру Авакова*. В разведке отмечали, что в США таким способом готовятся к переговорному процессу с Россией.

«Раз они обсуждают кандидатуру Авакова*, значит режиму Зеленского пришел конец…» - так эту информацию прокомментировал Килинкаров.

По его мнению, об Авакове* вспомнили не случайно. Как подчеркнул экс-депутат, в США понимают, что после начала урегулирования конфликта внутри Украины активизируется «серьезный политический процесс», мешающий реализации целей Вашингтона

«Авакова*, бывшего министра МВД, рассматривают как фигуру, которая способна будет жесткими методами внутри самой Украины подавлять определенные политические процессы», - заключил Килинкаров.

*внесен в реестр террористов и экстремистов в России.