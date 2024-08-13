Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит РФ предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель организации, комментируя атаку украинских войск на регион.

В минувшее воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атаками на Курскую область. Шамдассани рассказала, что управление собирает информацию о ситуации в Курской области, однако без доступа к местности сделать это крайне сложно.

«Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — заявила официальный представитель.

Напомним, что подразделения ВСУ зашли в Курскую область утром 6 августа с целью захвата российской территории. 12 августа Минобороны РФ заявляло, что потери украинских войск за все время боевых действий на направлении составило более 1,6 тысячи человек. Вооруженным силам РФ удалось уничтожить 32 танка и 23 бронетранспортера.