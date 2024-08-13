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США попросили Турцию «вразумить» Иран

США просят Турцию и других союзников, имеющих связи с Ираном, убедить его снизить напряженность на Ближнем Востоке. Об этом

сообщает Reuters со ссылкой на посла США в Турции Джеффа Флейка.

Комментарии Флейка прозвучали в то время, когда регион готовится к возможным атакам со стороны Ирана и его союзников в ответ на убийства высокопоставленных членов ХАМАС и «Хезболлы». Исмаил Хания, политический лидер ХАМАС, был убит в иранской столице 31 июля, после чего Иран пригрозил Израилю возмездием. Израиль так и не взял на себя ответственность за убийство. На круглом столе с журналистами в Стамбуле Флейк заявил, что Штаты просят Турцию склонить Иран к деэскалации. По его словам, в Анкаре верят, что эскалации не будет, но США в этом сомневаются.

Американский шериф обвинил Харрис во лжи

Шериф из Калифорнии Майк Будро обвинил кандидата в президенты США Камалу Харрис в искажении фактов о ее борьбе с наркокартелями и миграционным кризисом. Как рассказал телеканал Fox News, Будро был возмущен, увидев себя в политической рекламе Харрис. Шериф подчеркнул, что не поддерживает Харрис и не давал ей разрешения использовать его изображение.

Будро в течение 37 лет работал в округе Туларе и сейчас возглавляет Ассоциацию шерифов штата Калифорния. Он заявил, что в ролике Харрис приводится вводящая в заблуждение информация. По его словам, в ролик включили кадры визита Харрис в его округ в 2013 году (тогда она была генпрокурором Калифорнии). На видео Харрис утверждает, что провела десятилетия в борьбе с насильственными преступлениями и наркокартелями. В действительности Харрис никогда не волновали картели и она не делала ничего, чтобы помешать людям незаконно пересекать границу, заявил Будро. По его словам, она приписала себе работу, которую делали местные полицейские.

Военные США пострадали при атаке в Сирии

Несколько военнослужащих США получили легкие ранения и травмы, включая отравление дымом, в результате атаки беспилотников в Сирии, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-службу Пентагона. Нескольких пострадавших госпитализировали с подозрением на черепно-мозговые травмы.

Целью беспилотников стала зона высадки Румалин в Сирии, где размещены силы США и союзников. Центральное командование США все еще оценивает ущерб, но первоначальные оценки показывают, что он был незначительным. Это уже второе за неделю нападение на американских военнослужащих, отмечает CBS News. Несколькими днями ранее четверо американских военных пострадали при ракетном обстреле авиабазы ​​Аль-Асад в Ираке. По данным Пентагона , с октября 2023 года американские войска в Ираке, Сирии и Иордании подверглись нападениям более 180 раз, однако с февраля и до последних недель наблюдалось относительное затишье.

Норвежский эксперт предрек НАТО «катастрофу»

Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что отказ стран НАТО от дипломатии ведет альянс к «катастрофе». Он отметил, что НАТО поддерживает удары ВСУ вглубь территории России и атаки по Курской области.

Дизен заявил, что страны альянса отказываются критиковать Зеленского, даже когда он отдает приказы атаковать мирных жителей и Запорожскую АЭС. Эксперт предупредил, что в ответ на действия Запада Россия может начать поставки оружия «субъектам, находящимся в конфликте с НАТО». Он добавил, что НАТО выбирает «безрассудную эскалацию» и продолжает отвергать дипломатию, а в ЕС даже наказывают страны, продвигающие переговоры с Россией. По мнению Дизена, у НАТО отсутствует политическое руководство и «это может закончиться только катастрофой».

ФБР рассказало об атаке хакеров на Трампа

ФБР и другие службы, расследующие взлом и утечку документов предвыборной кампании Дональда Трампа, считают, что хакерам удалось взломать личную электронную почту сторонника Трампа Роджера Стоуна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на «многочисленные» источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сам Трамп возложил вину за взлом на Иран. По словам одного из источников CNN, Microsoft и ФБР сообщили Стоуну, что его почту взломал «иностранный государственный субъект», чтобы использовать его учетную запись для фишинговых атак на сотрудников предвыборного штаба Трампа. Речь идет о рассылке с почтового ящика Стоуна писем с вредоносными ссылками. Если получатель перейдет по такой ссылке, злоумышленники получат доступ к его компьютеру. По словам другого собеседника CNN, в июне ФБР также информировало избирательный штаб Байдена-Харрис об угрозе иранских хакеров. Иран отвергает эти обвинения.