Трамп рассказал, чем займется в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что покинет Штаты в случае своего проигрыша на выборах и переедет в Венесуэлу. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на интервью Трампа Илону Маску.

© globallookpress

По словам Трампа, если он проиграет, в Штатах станет менее безопасно, чем в Венесуэле. Он заявил, что в Венесуэле уровень преступности падает, а в США он «зашкаливает».

«Если с этими выборами случится какое-то ужасное шоу, в следующий раз мы встретимся в Венесуэле, потому что это будет гораздо более безопасным местом для встреч, чем наша страна», - сказал Трамп Маску.

Кандидат в президенты США добавил, что при Николасе Мадуро преступность в Венесуэле «упала на 72 процента», поскольку правительство страны «опустошило 50 процентов тюрем» и отправило на границу США и Мексики «убийц, насильников и преступников».

Трамп уже не в первый раз объясняет снижение уровня преступности в Венесуэле высылкой из страны людей, осужденных за преступления. Венесуэльский эксперт Роберто Брисеньо-Леон рассказывал, что в действительности такие показатели связаны с массовой миграцией почти восьми миллионов жителей страны с 2014 года. Венесуэльцы начали активно покидать страну на фоне ухудшения экономических и жилищных условий.