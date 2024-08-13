Роль Запада в нынешних протестах в Сербии невелика, считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Как отметил он в беседе с 360.ru, ЕС и США могут разве что организовывать провокации против властей страны, а на большее у них уже нет ресурсов.

Политолог отметил, что провокации такого рода Запад создает для Сербии больше десятилетия подряд, однако без особых результатов.

Подобные технологии с поддержкой оппозиции сейчас не особо срабатывают. Мы это увидели на примере Грузии, где приняли закон об иностранных агентах. Все пошло не по сценарию, и попытка отсоединить республику от сотрудничества с Россией провалилась. Тоже самое с Сербией, настоящие майданы требуют больших ресурсов, которых у тех же США сейчас нет, — объяснил Самонкин.

Он добавил, что на сегодняшний день работа США распространяется на три направления: Украина, конфликт Израиля с Ираном и Ливаном, фронт в Юго-Восточной Азии (Япония и Южная Корея). Для создания четвертого фронта в Сербии нужна эффективная пятая колонна внутри страны, но на это потребуется много лет и денег.

К тому же физическая ликвидация Вучича со стороны спецслужб исключена, потому что сейчас такие действия могут легко выйти наружу, уверен эксперт.

Остается только давить на непокорную Сербию и пугать ее очередным майданом. Но страна как стояла против доминирования Запада и однополярного мира, так и не поменяла свою позицию, — указал Самонкин.

Заявления об участии Запада в беспорядках в Сербии подтверждает то, что Вучич больше не собирается подчиняться ЕС и думает о сотрудничестве с другими блоками. А если протесты начнут представлять опасность для нынешней власти, Москва поможет Белграду, подытожил политолог.

Ранее в The Guardian сообщили, что тысячи людей вышли на улицы столицы Сербии, чтобы выразить протест против возобновления работы литиевого рудника. Он должен стать важнейшим источником энергии для перехода Европы на «зеленую» энергетику.