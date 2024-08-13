Иран ответил на призывы Запада не бить по Израилю

Иран считает, что призывы стран Запада к сдержанности в отношении Израиля противоречат принципам международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Lenta.ru

По его словам, совместное заявление ФРГ, Франции и Британии, в котором они призывают Тегеран не наносить удар по еврейскому государству лишено политической логики. Газета.Ru

«Исламская Республика Иран решительно настроена на защиту суверенитета и национальной безопасности, содействие региональной стабильности и создание сдерживания в отношении реального источника терроризма и нестабильности в регионе и ни у кого не будет спрашивать разрешения на использование своих неотъемлемых прав», - отметил Канаани. ТАСС